Napolitano: "Ora crescita per i giovani"

"Ora coesione, contrapposizioni paralizzanti"

La crisi è tale che impone "la cooperazione tra le forze sociali e le forze politiche" e che quelli di oggi "non possono essere più i tempi di una contrapposizione lacerante e paralizzante, di una frammentazione in un dedalo di interessi e pretese particolari''. Questo l'appello fatto dal presidente Napolitano oggi dal Quirinale.

"Non c'è alternativa a riforme strutturali"

Nel suo lungo discorso il presidente della Repubblica ha aggiunto: ''Non c'è alternativa all'attuazione di riforme strutturali'', così come ''non c'è alternativa al proseguire con intatta determinazione nell'impegno per il pareggio di bilancio e per un deciso, sistematico abbattimento del debito pubblico''.

"Abbinare crescita e rigore"

"Le misure per la crescita non cancellano il rigore". Questo il senso delle parole di Giorgio Napolitano, che ha aggiunto: "I progressi fatti hanno evitato rischi catastrofici. Le misure del governo Monti consentono un ritorno alla fiducia. Ora è essenziale cosolidarla".

"Esodati, tema da risolvere"

Napolitano ha anche sottolineato quanto sia ''fondamentale predisporsi al cambiamento''. I cittadini devono ''esigere'' questo cambiamento ''da quanti hanno tratto benefici illeciti dal dilatarsi della spesa pubblica e sono venuti meno ad obblighi di lealtà verso lo Stato e la comunità, obblighi come quello fiscale''. Sugli esodati, ha dichiarato: "All'interno delle ineludibili riforme avviate questo tema resta da chiarire e risolvere".

"I troppi suicidi ci scuotono"

I dati economici negativi dell'Italia rispecchiano ''drammatiche difficoltà di famiglie ed intese'' e fanno emergere ''realtà che nessuno può sottovalutare o considerare con distacco''. Questo quanto sostenuto da Napolitano che ha aggiunto: ''Anche i casi estremi del lavoratore sull'orlo della disoccupazione o dell'imprenditore sull'orlo del fallimento che si tolgono la vita non possono - ha spiegato - non addolorarci e scuoterci''.

In un altro passaggio del suo discorso, il presidente della Repubblica ha detto basta ''arroccarsi su conquiste del passato, si devono ''riformulare le proprie ragioni'', aggiungendo che ogni ''posizione difensiva o nostalgica è perdente'' con una Europa che rischierebbe di scivolare ai margini della storia''.