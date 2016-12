foto Ansa

11:47

- Per il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, "non è un bel Primo Maggio sia per l'assenza di lavoro che è un grandissimo problema, ma anche per gli incidenti sul lavoro, gli ultimi due accaduti ieri", "dobbiamo riflettere ma soprattutto agire" ha aggiunto. "Aver modificato l'articolo 18 in maniera importante, senza ripudiarlo, permetterà di dare all'economia quel dinamismo di cui oggi soffre la mancanza" ha concluso.