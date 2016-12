Primo maggio di riscossa e di "forte unità" per la Lega Nord, riunitasi a Zanica (Bergamo) per la "Lega Unita Day". Calderoli ha espresso grande soddisfazione: "La festa, organizzata con tre giorni di preavviso, è riuscita; nonostante il maltempo, hanno partecipato oltre 5000 persone". La notizia del giorno l'ha ovviamente data Umberto Bossi: "Mi ricandiderò, per forza - ha detto il Senatur - altrimenti la gente pensa che non siamo uniti".

17:35 Terminato il "Lega Unita day": la cronaca della giornata

E' ormai terminato il "Lega Unita Day". Secondo quanto riferito da Calderoli, almeno 5000 persone hanno partecipato alla manifestazione.

17:27 Calderoli: 5mila persone al Lega Unita Day

Lega Nord soddisfatta per il Lega Unita day: alla manifestazione hanno partecipato oltre 5mila persone. "Hanno lavorato 120 volontari - ha detto il coordinatore delle segreterie nazionali Roberto Calderoli - per allestire l'affollatissimo tendone dell'area feste dove c'è stato il pranzo dei lavoratori padani".

14:59 Bossi: "Mi ricandido se serve a mantenere l'unità"

"Se mi ricandido? Certo, se serve a mantenere unita la Lega". Così ha risposto Umberto Bossi ai giornalisti prima di lasciare la festa del "Lega Unita Day".

14:25 Castelli: "Il movimento ha ancora bisogno di Bossi"

"Bossi ha detto quello che tutti i leghisti si aspettavano che dicesse: c'è bisogno della sua guida in un momento così difficile per il movimento, attaccato da tutti. La Lega ha bisogno di Bossi ancora per molto tempo". Parola di Roberto Castelli, che ha commentato così la decisione di Bossi di candidarsi alla segreteria.

13:38 Bossi: "Mi ricandido per la gente"

Rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se si ricandiderà al congresso federale, Umberto Bossi risponde: "Per forza, per la gente". "Penso di sì - aggiunge - se no la gente pensa che non siamo uniti".

13:21 Momenti di tensione e spintoni ai giornalisti

Ci sono stati anche alcuni momenti di tensione tra i militanti leghisti e i giornalisti alla festa del "Lega Unita Day". Subito dopo il comizio i dirigenti della Lega si sono infatti spostati all'interno del tendone per il pranzo dei lavoratori padani inseguiti dalla stampa e una volta dentro i militanti infastiditi hanno cominciato a urlare "fuori, fuori" e "venduti, venduti" all'indirizzo dei giornalisti, dei fotografi e dei cameraman presenti. Ad un certo punto da parte di alcuni presenti al pranzo sono partiti anche degli spintoni contro i giornalisti, contro i quali alcuni hanno urlato "comunisti".

12:09 Umberto Bossi sul caos Lega: "Secondo me non ha rubato nessuno"

"Siamo un partito saldo, unito, con ideali. Secondo me tra noi non ha rubato nessuno, è stato un complotto. Noi dobbiamo rinsaldarci, dalla base ai dirigenti, solo così rinasceremo. Chi pensa che la Lega sia finita ha sbagliato a capire. La Lega non è morta. Ricordo ancora quando al Parlamento del Nord decidemmo il nome della nostra battaglia. Lombardia, Piemonte e Veneto i nostri campanili. Tutti e tre in Pianura Padana. E la nostra battaglia la chiamammo Padania. E lì il centralismo di Roma si sentì attaccato".

12:06 Maroni: "Licenziare Equitalia per licenziare il governo Monti"

"Licenziare Equitalia per licenziare il governo Monti, daremo ai nostri sindaci la possibilità di discutere le tasse inique, di andare contro il patto di stabilità. Daremo contro al vero pizzo di Stato: la tassa sulla prima casa. La Lega ha centinaia di sindaci, non uno o due. E il nostro obiettivo è mandare a casa il governo Monti prima dell'estate. Chi tassa solo la famiglia non deve governare, e se la nemesi vuole è proseguire con la tassazione deve andare a casa".

12:00 Maroni:"Abbiamo l'obiettivo di realizzare una Padania unita e sovrana"

Maroni parla della Lega, della recente espulsione di Staffoni e del suo sogno: realizzare una Padania unita e sovrana. "Siamo un partito che fa pulizia. Chi tradisce il senso della Lega va espulso. Con i soldi si possono comprare tante cose, diamanti, oro. Ma i nostri diamanti sono le sezioni di partito e i militanti. La Lega oggi rinasce e punta a far diventare la Padania unita e sovrana. Noi riusciremo a vincere solo se resteremo uniti. Hanno cercato di dividerci e ancora ci proveranno, ma l'unità del movimento è il nostro presupposto. Uniti vinceremo".

11:53 Zaia:"Ha fatto bene Maroni a rispedire a casa i rifugiati tunisini"

Il governatore del Veneto Luca Zaia parla di immigrazione e del governo Monti. "Maroni ha fatto bene a rispedire indietro i tunisini che l'anno scorso arrivavano da noi dicendo di essere rifugiati. Venivano qui con le loro scarpe pulite, e dicevano di fuggire dalla guerra, dalla morte sicura. Ma quale morte sicura? Fuggivano dalle loro galere". E lancia un attacco alla politica fiscale del governo Monti: "E' un curatore fallimentare, il curatore serve solo a ripianare i conti. Tassando tutto l'Italia non risorge. Tassando diminuiscono solo i consumi".

11:46 Cota: "Il problema non è come licenziare, è come assumere"

Roberto Cota parla di disoccupazione e di lavoro. E si scaglia contro la riforma. "Il problema non è come licenziare i lavoratori, bisogna studiare un metodo che porti le aziende ad assumere. Noi in Piemonte abbiamo approvato un piano di tagli agli sprechi, finalizzato a mettere in campo le risorse guadagnate per crescere. Sgravi fiscali alle imprese, assistenza ai disoccupati. E' di questo che ha bisogno il paese".

11:20 Maroni: non incitiamo a rivolta fiscale, facciamo politica

Quello della Lega Nord ''non è incitamento alla rivolta fiscale, è un'iniziativa politica, la più importante negli ultimi mesi da parte del nostro movimento'', ha aggiunto Maroni

11:18 Maroni: mandiamo a casa questo governo

Nella mobilitazione contro le politiche fiscali del governo, in particolare l'Imu, ''l'obiettivo più importante, se ci sarà l'adesione di tutti i Comuni, è che si possa mandare a casa il governo prima dell'estate''. Lo ha detto Roberto Maroni, arrivando alla 'Lega Unita Day' di Zanica.

11:07 Calderoli: giusto non pagare l'Imu

"Attuare in questo momento una protesta fiscale, soprattutto nei confronti dell'Imu, è ''dovuto e doveroso''. A margine della 'Lega Unita Day', il triumviro leghista Roberto Calderoli ha spiegato che fra le proposte che saranno lanciate oggi dalla Lega ai sindaci ci sarà quella di ''dimezzare l'Imu e, attraverso detrazioni, di portarla a zero per la prima casa: si può fare a legislazione vigente''. Quanto alle critiche di premier Mario Monti ha poi affermato: ''noi siamo per le tasse giuste''.

