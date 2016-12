foto Ap/Lapresse

22:19

- "Non è scongiurato l'aumento di due punti dell'Iva a ottobre. Speriamo di avere dalla spending review i benefici necessari per evitarla". Lo ha detto il premier Mario Monti. "Bisogna ricordare come siamo arrivati a questo aumento - ha aggiunto -. Per ora possiamo solo dire che speriamo di avere dalla riduzione della spesa benefici sufficienti per consentire operazioni come questa".