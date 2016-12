foto Ansa

13:45

- "Contrasteremo l'Imu in ogni modo, con le iniziative dei Comuni fino all'obiezione fiscale dei cittadini". Lo ha detto Roberto Maroni durante una conferenza stampa a Como per la campagna elettorale, aggiungendo che "se non si reagisce, il rischio è che presto ci troveremo di nuovo il Podestà". "Entro il mese di maggio inviteremo i nostri sindaci a prendere iniziativa in Giunta per fare fronte comune", ha concluso.