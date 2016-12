foto Ap/Lapresse Correlati Bufera sulla Lega 00:10 - Il senatore Piergiorgio Stiffoni, autosospesosi dal gruppo parlamentare della Lega per le indagini sulla gestione dei fondi, avrebbe utilizzato un conto che serve di norma per rimborsare le spese dei senatori. Stiffoni avrebbe fatto operazioni "sospette" come l'emissione di assegni e prelievi in contanti. Gli inquirenti stanno valutando se procedere per il reato di peculato, dal momento che si tratta di soldi pubblici. Stiffoni è poi stato espulso dalla Lega. - Il senatore Piergiorgio Stiffoni, autosospesosi dal gruppo parlamentare della Lega per le indagini sulla gestione dei fondi, avrebbe utilizzato un conto che serve di norma per rimborsare le spese dei senatori. Stiffoni avrebbe fatto operazioni "sospette" come l'emissione di assegni e prelievi in contanti. Gli inquirenti stanno valutando se procedere per il reato di peculato, dal momento che si tratta di soldi pubblici. Stiffoni è poi stato espulso dalla Lega.

Al senatore la Lega Nord aveva dato la delega a operare sul conto, aperto presso la Bnl, su cui confluiscono soldi pubblici di pertinenza del Senato e che devono andare a coprire le spese dei senatori e in questo caso di quelli del gruppo del Carroccio.



Stiffoni avrebbe così gestito, tra il 2010 e il 2011, in modo "sospetto" secondo le prime analisi degli investigatori, tra i 3 e i 4 milioni di euro di fondi pubblici. A segnalarlo alle autorità l'Unità d'informazione finanziaria di Bankitalia.



Sul fatto è stato sentito il capogruggo al Senato del Carroccio, Federico Bricolo, che però ha affermato di non saper nulla spiegando: "Il senatore aveva la delega a operare e la fiducia del partito". Stiffoni invece sarà interrogato nei prossimi giorni.



Bossi: "Chi sbaglia paga"

"Chi sbaglia paga: noi non copriamo nessuno". Così il presidente della Lega Nord, Umberto Bossi, ha replicato da Parma a chi chiedeva un commento sulla vicenda di Piergiorgio Stiffoni, il senatore leghista accusato di peculato. "Diciamo che ci siamo trovati nella Lega, purtroppo, uno che pare sia legato alla 'ndragheta, da lì viene tutto il male", ha aggiunto riferendosi probabilmente all'ex tesorerie Francesco Belsito.



Maroni: Stiffoni è stato espulso

Il senatore Piergiorgio Stiffoni "è stato messo fuori" e quindi sostanzialmente "espulso" dal Consiglio Federale, come ha riferito Roberto Maroni lasciando la sede di via Bellerio. "Abbiamo preso atto della autosospensione del senatore Stiffoni e il Consiglio federale ha deliberato la sua cancellazione dal libro dei soci ordinari militanti il che equivale tecnicamente all'espulsione e Stiffoni quindi è fuori dal movimento", ha precisato infatti il triumviro leghista al termine del Consiglio federale convocato proprio in merito alla posizione del senatore, che era anche membro del comitato amministrativo del Carroccio.



Stiffoni sul caso Belsito

Quando scoppiò il caso Belsito, il parlamentare raggiunto dai cronisti aveva dichiarato: "Tengo a precisare per l’ennesima volta, che con il signor Belsito non ho mai avuto rapporti personali e/o professionali e che a lui non ho mai chiesto consigli su possibili investimenti. A suffragare ciò sta anche il fatto che quando da sottosegretario veniva a pranzo o a cena nel ristorante del Senato occupava sempre un tavolo diverso dal mio e pertanto neanche nell’occasione del pasto ho avuto modo di parlare di alcunché con questa persona".