Imu e taglia, la rivolta di sindaci e prefetti

Mentre il governo Monti si appresta a sforbiciare il bilancio dello Stato, sindaci e prefetti esprimono i loro malumori. Da una parte un gruppo di almeno 600 primi cittadini (in maggioranza della Lega) che criticano l'Imu e le modalità di incasso. Dall'altra i prefetti che si sentono sul "patibolo" del ministro Giarda il quale nella spending review intravede nei loro bilanci grosse aree di intervento.

La rivolta dei sindaci sull'Imu

Ad accendere la miccia era stato Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, il quale aveva ben accolto il messaggio del leghista Maroni per "boicottare" Equitalia sulla riscossione delle tasse. Pisapia ha fatto un passo più avanti invitando il governo a ripensare alla tassa sugli immobili. Secondo il sindaco non sarebbe giusto investire i comuni della riscossione della tanto odiata tassa lasciando poi partire metà dell'incasso verso Roma. Dalla Lombardia alla Lucania, dal Piemonte alla Sardegna, sono oltre 600 i sindaci che hanno annunciato forme di lotta contro l'Imu.



Dalla drastica risoluzione del contratto con Equitalia, come chiesto dalla Lega, fino alle manifestazioni per far capire come l'Imu non sia una tassa che rimane ai comuni pur richiamando nel proprio nome la municipalità. A pagare a livello politico sono proprio loro, i sindaci, che di fronte al blocco dei fondi col patto di stabilità si ritrovano a dover aumentare le aliquote senza però vedersi attribuire tutti i fondi raccolti.



I mal di pancia dei prefetti

Ma a disturbare il sonno del premier ci si mettono anche i rappresentanti del governo: i prefetti. Dalla spending review del ministro Giarda si evince che una buona fetta di tagli al bilancio dello Stato può arrivare dalla "dieta" da imporre al numero delle prefetture. Oggi ce n'è almeno una per provincia per u totale di 103. L'obiettivo è averne almeno una ogni 350mila abitanti. Ma soprattutto intervenire sul personale, diminuendo il numero dei dirigenti attraverso il blocco del turn over.