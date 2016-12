foto Tgcom24

18:42

- Per Nichi Vendola l'Imu va tagliata, in favore di una maggiore tassazione sui grandi patrimoni. "Non hanno avuto e non hanno il coraggio di mettere una patrimoniale sui grandi patrimoni per trovare risorse da poter investire nella crescita del Paese - ha detto il leader di Sel -. L'unica patrimoniale che è stata attivata è la patrimoniale sui ceti medi e popolari: l'Imu sulla prima casa, che dovrebbe invece essere tagliata".