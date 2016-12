Lega, così Belsito liquidò l'ex autista del Trota: "Se il rapporto fiduciario non c'è più..."

foto Ansa Correlati La Lega nella bufera 15:56 - "Io devo applicare solo ciò che mi viene detto". Sono parole di Francesco Belsito in un passaggio dell'intercettazione ambientale realizzata dall'ex autista di Umberto e Renzo Bossi, Oscar Morando, in un incontro del 12 gennaio con l'ex tesoriere. Il dialogo fu registrato da Morando all'insaputa di Belsito. L'autista si era rivolto a lui preoccupato per il suo futuro lavorativo: gli era infatti stata annunciata la sua prossima "uscita" dal Carroccio. - "Io devo applicare solo ciò che mi viene detto". Sono parole di Francesco Belsito in un passaggio dell'intercettazione ambientale realizzata dall'ex autista di Umberto e Renzo Bossi, Oscar Morando, in un incontro del 12 gennaio con l'ex tesoriere. Il dialogo fu registrato da Morando all'insaputa di Belsito. L'autista si era rivolto a lui preoccupato per il suo futuro lavorativo: gli era infatti stata annunciata la sua prossima "uscita" dal Carroccio.

Morando, preoccupato per il suo futuro lavorativo, chiede spiegazioni a Belsito che in quel momento, nonostante fosse già scoppiato il caso "Tanzania", teneva ancora i cordoni della borsa".



La "difficile rapporto" fra Morando e Renzo Bossi

I rapporti fra Morando e Renzo Bossi si sono incrinati e lui si lamenta: "Mi ha trattato come un giocattolo, Francesco, diciamoci la verità. Io lo so che è il tuo...che con lui hai un rapporto particolare, ma la verità è che lui mi ha trattato come un giocattolo"..



Considerazioni a cui Belsito replica: "Il problema non è questo, il problema è che se tu hai dei datori di lavoro con una certa funzione, non è quella di rispondere a un ministro o quella di fare il segretario..., ma quella di fare l'autista fiduciario e questo rapporto non c'è più, io non posso entrare nel merito perché i rapporti fiduciari sono basati tra due persone e quello che nasce tra di loro.. se nasce un'amicizia - continua l'ex tesoriere - sono ben contento perché vuol dire che il rapporto è migliorato, se non nasce un'amicizia ma nasce un conflitto, io non posso andare... Io devo solo applicare ciò che mi viene detto".