foto LaPresse 19:50 - "Non intendo vincere sulle macerie del nostro Paese, non possiamo destabilizzare il Paese che è ancora in piena crisi". Pier Luigi Bersani ha risposto così, su Sky Tg24, a Maria Latella, che gli chiedeva perché il Pd non si gioca, con il voto anticipato, la possibilità di vincere. "Bersani è una persona seria - ha aggiunto -. Dobbiamo far girare le politiche in Ue e Monti ha credibilità per riuscire a farlo e per tenere l'Italia lontana dal baratro".

"Io non intendo vincere sulla macerie del mio Paese - ha ribadito il leader del Pd - e così come tre anni fa dicevo che il governo Berlusconi ci stava raccontando un sacco di balle" sulla crisi che non c'era, ora "dico che in questo mesi non possiamo permetterci di destabilizzare. Piuttosto in questi mesi costruiamo l'alternativa per la primavera prossima", per le politiche del 2013.



"Tasse, riequilibrare il carico fiscale"

"Bisogna continuare a intensificare la lotta all'evasione altrimenti non ne usciamo, e va riequilibrato il carico fiscale perché ci sono imprenditori che spendono troppo per i lavoratori e i lavoratori intascano troppo poco", ha detto poi il segretario del Partito democratico. E, commentando la proposta dell'ex ministro degli Interni Roberto Maroni sulla disobbedienza fiscale sull'Imu, ha affermato: "Dico a Maroni che in questo Paese c'è già troppa gente che fa lo sciopero fiscale facendo gravare il peso addosso ai soliti noti".



Bersani ha poi auspicato più sostegni per i lavoratori meno tutelati: "Servono ammortizzatori per i parasubordinati, si tratta di 300-400 milioni di euro che noi sappiamo dove poter prendere. Si può chiudere sulla riforma gia' la prossima settima con questo aggiustamento".



Verso una nuova Europa?

Il leader del Pd ha poi auspicato una vittoria di Holland in Francia, spiegando: "Penso che Angela Merkel, a fronte di una vittoria di Hollande, ragionerà un po' meglio". La vittoria dei socialisti in Francia, secondo lui, non produrrà una divisione con Mario Monti e Angela Merkel da una parte e Hollande dall'altra. "Saremo - assicura - un bel gruppo perché in realtà Hollande porrà un tema serio perché dirà che a quel fiscal compact vanno aggiunte subito misure per la crescita".



Il leader del Pd dice poi di essere "fiducioso che, dopo la cura della destra in Europa, ci si sia resi conto che così non si va da nessuna parte e che il venir meno della solidarietà in Europa è uno dei fattori della crisi".



A questo proposito Bersani cita il caso della Grecia con un'economia non influente sull'Europa e che poteva essere salvata per poi chiedere ai greci di avere comportamenti virtuosi. "La Grecia incide per il 2% sull'economia europea ma ha prevalso il modello egoistico per cui chi è più debole deve cavarsela da solo, questo è il modello della Merkel e non funziona".



Alfano: "D'accordo con Bersani, no a elezioni anticipate"

"Anch'io escludo le elezioni a ottobre. Non le abbiamo mai chieste, ormai si arriva a destinazione". Lo ha detto il segretario del Pdl Angelino Alfano, dicendosi d'accordo con il leader del Pd Pier Luigi Bersani che ha detto di essere contrario a elezioni anticipate. "Speriamo - ha aggiunto Alfano - di far valere le nostre idee. La principale - ha concluso - è basta tasse".