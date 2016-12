Fornero: "L'articolo 18 non è stato smantellato"

foto LaPresse 15:05 - Il governo non ha smantellato l'articolo 18: l'obiettivo era quello di allargare la protezione a un numero maggiore di lavoratori. Parola di Elsa Fornero, intervenuta a un convegno organizzato dall'Udc su welfare e crisi. "Forse è vero che stiamo togliendo qualcosa sulla flessibilità in uscita - ha detto il ministro del Lavoro - : la garanzia che impediva il licenziamento perché attribuiva al giudice l'automatico reintegro del lavoratore". - Il governo non ha smantellato l'articolo 18: l'obiettivo era quello di allargare la protezione a un numero maggiore di lavoratori. Parola di Elsa Fornero, intervenuta a un convegno organizzato dall'Udc su welfare e crisi. "Forse è vero che stiamo togliendo qualcosa sulla flessibilità in uscita - ha detto il ministro del Lavoro - : la garanzia che impediva il licenziamento perché attribuiva al giudice l'automatico reintegro del lavoratore".

"Noi non abbiamo smantellato l'art. 18 ma abbiamo cercato di fare un ragionamento sul fatto che c'è un'area che fa impresa, che può avere in certi momenti un motivo economico vero per licenziare le persone e indennizzarle economicamente senza che intervenga il giudice che le fa reintegrare", ha ribadito il ministro per il quale "non è sottrarre una protezione in quanto questa protezione era limitata ad una cittadella di lavoratori, ma i giovani ne sono in gran parte fuori, come anche le donne. Il nostro obiettivo - ha concluso - è distribuire meglio la protezione su una platea più vasta di lavoratori".



"Il lavoro è un bene scarso"

"In una situazione in cui il lavoro diventa un bene scarso, abbiamo fatto una riforma che mira soprattutto all'inclusione, perché oggi giovani, anziani e donne ne sono esclusi", ha detto poi Fornero. Per quanto riguarda il precariato, "l'operazione - ha spiegato - mirava a due obiettivi: mantenere flessibilità ma allo stesso tempo impedire l'uso distorto di certi contratti".