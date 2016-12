Napolitano elogia valori socialismo

- Giustizia e solidarietà nella società, equità e collaborazione internazionale sono "esigenze e punti di riferimento imprescindibili" di fronte alla "grave" crisi economica e sociale in atto. E' il succo del messaggio che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al Psi che celebra a Genova i suoi 120 anni. Per Napolitano "il filone del pensiero socialista costituisce un patrimonio di valori e di idee".

"La vostra iniziativa - scrive al segretario- non rappresenta solo un contributo alla celebrazione di una lunga e gloriosa tradizione politica, intrecciata intimamente alla storia del nostro Paese, alle battaglie per il progresso economico e civile e alle conquiste democratiche e sociali". (Nella foto Filippo Turati - da Wikepedia)

"Il filone del pensiero socialista, profondamente radicato nel nostro continente, costituisce -sottolinea il Capo dello Stato- un patrimonio di valori e di idee la cui attualita' e' da approfondire in rapporto a sempre vive esigenze di giustizia e solidarieta' nella societa' e di equita' e collaborazione internazionale: esigenze e punti di riferimento imprescindibili anche di fronte alla grave crisi economica e sociale in atto e ai mutamenti e alle tensioni del mondo d'oggi". Altri messaggi a Nencini sono giunti da Bersani e Nichi Vendola.



Il segretario Psi ha lanciato un alert al premier Monti: "Se il governo non attuerà vere politiche di crescita per il Paese il Partito socialista non lo sosterrà più". E per crescere "serve anche la patrimoniale sulle grandi ricchezze". ''Il governo è debole sul tema della crescita. Deve abbassare le tasse sulle piccole e medie imprese e sugli stipendi''.