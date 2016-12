Lega Nord, il tesoriere Belsito collezionava dossier per "controllare" i dirigenti lumbard

Come riporta il Corriere della Sera, è ora spuntato un conto cifrato svizzero che il gestore contabile del Carroccio avrebbe utilizzato per alcuni investimenti. Si tratta di un deposito messo a disposizione dagli uomini che risultano emissari della 'ndrangheta a Milano. Le verifiche già disposte dal pubblico ministero antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo dimostrano quanto stretto fosse il collegamento tra Belsito e il gruppo criminale.



E quanto forte fosse diventata la loro capacità di infiltrazione nelle istituzioni con accessi illeciti alle banche dati degli Enti e il procacciamento di atti da usare contro gli avversari politici. L'ex tesoriere "spiava" non solo Roberto Maroni, ma anche altri importanti dirigenti del partito, come Marco Reguzzoni e Giancarlo Giorgetti.



La raccolta di dati riservati riguarda molte altre persone: si tratta di materiale che, dicono gli investigatori, è stato certamente ottenuto utilizzando strumenti illeciti. Nei files archiviati ci sono fotografie e ciò fa presumere che gli esponenti politici possano essere stati pedinati, o comunque tenuti sotto controllo.