foto Ansa Correlati Dossier 23:23 - Una ventina di persone dietro a uno striscione con scritto "Lega predona a casa nostra" si è presentata al comizio di Umberto Bossi a Crema iniziando a urlare frasi come "fuori la Lega dalle città". Tra i contestatori anche una bandiera dei No Tav. Chi protesta è tenuto a distanza dalle forze dell'ordine mentre dal palco il candidato sindaco del Carroccio, Roberto Torazzi, ha esortato ad "andare avanti". "Non abbiamo paura, noi", ha aggiunto.

Bossi: "Vi faccio sentire il destro"

"Ne abbiam viste ben altre che voi, No-tav", ha esordito Bossi, rivolto ai contestatori, che in fondo alla piazza, brandivano una bandiera del movimento contro l'alta velocità. "Siamo tranquilli tutti - ha continuato - perché, se c'è da far casino, siamo capaci anche noi". "Noi - ha aggiunto, sempre rivolto ai giovani - non veniamo, come voi da famiglie altolocate, veniamo da famiglie popolari: siamo capaci di mano pesante". Mia nonna era una famosa sindacalista, ma non era stron... in questo modo", ha poi continuato. "State attenti che la Lega è una forza popolare e si può rompere i co...". Il Carroccio è un movimento, ha poi detto, che "se ne fotte di questi quattro che non capiscono un caz..., che vengono mandati a infastidire... li capisco... poveracci, se non capiscono".



Belsito: "Bossi sapeva delle spese della sua famiglia"

Umberto Bossi sarebbe stato avvisato delle spese "più significative" effettuate per i suoi familiari, ma non sui particolari degli investimenti creativi effettuati dal tesoriere - come lui stesso si è definito - "più pazzo del mondo". A distanza di cinque giorni spuntano nuovi particolari dell'interrogatorio di Francesco Belsito, l'ex amministratore del Carroccio ora indagato dalla Procura di Milano per appropriazione indebita e truffa ai danni dello Stato e da quelle di Reggio Calabria e Napoli per riciclaggio.



A Milano è stato sentito per circa tre ore come testimone il capogruppo al senato della Lega Federico Bricolo per far luce sui rimborsi sospetti per le spese dei senatori da parte di Piergiorgio Stiffoni (la sua posizione pare delicata), dall'inchiesta trapelano alcuni passaggi di quanto Belsito ha messo a verbale lunedì scorso. E cioè che l'allora tesoriere aveva informato il leader del Carroccio sulle grosse spese per la sua famiglia e aveva parlato a Bossi e ai vertici di via Bellerio, ma in modo generico e senza scendere nei particolari, degli investimenti che aveva intenzione di fare per "diversificare".



Investimenti per i quali ricevette "carta bianca e la piena autonomia gestionale" e a cui nessuno fece obiezione, e dei quali invece dovette rendere conto nei dettagli solo quando, a gennaio, scoppiò il caso "Tanzania": fu costretto a dare spiegazioni sulle operazioni in corone norvegesi, in oro e diamanti e nei fondi esteri. Quanto all'investimento in diamanti Belsito, come ha raccontato ai pm, lo avrebbe caldeggiato anche al vice presidente del Senato Rosi Mauro e al senatore Stiffoni che ha smentito e che oggi si è autosospeso dal movimento e dal gruppo a Palazzo Madama.