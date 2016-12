- Poco più di un mese fa l'intervista alla Zanzara di Radio 24 provocò un terremoto. Il deputato Massimo Calearo, ex Pd ora in forza a Popolo e Territorio, disse senza troppi giri di parole che andare alla Camera era una perdita di tempo e che non lasciava il posto solo perchè lo stipendio gli serviva per pagare il mutuo. Poi il primo aprile uscì un'intervista sul Fatto Quotidiano e Calearo promise: "Mi dimetterò presto". E ora è arrivata la smentita. Al Giornale di Vicenza Calearo fa dietrofront: "Non mi dimetto. Perchè dovrei?"

Incalzato dalle domande del giornalista il deputato vicentino non si scompone. "L'Onorevole Moffa, il mio capogruppo, mi ha pregato di non dimettermi. Non ho motivo per farlo, quello che mi è successo è frutto di una macchinazione giornalistica". E parla di querele, indirizzate a tutti coloro che l'hanno diffamato. "E' vero che ho detto che non andavo mai alla Camera ma poi ho spiegato il motivo del mio assenteismo. Stavo assistendo mia moglie, gravemente malata e in seguito deceduta".

Ma solo l'insistenza di Moffa l'ha convinto a desistere? No, Calearo spiega che è stato molto male in quei giorni, che ha sofferto per quelle accuse. "Perchè dovrei dimettermi proprio io, io che sono pulito. Ci sono dei condannati che siedono in Parlamento. Non ho fatto niente di male".

E poi smentisce le voci di delocalizzazione della sua impresa in Serbia. "Non è nei miei piani. I vicentini non devono preoccuparsi, non sto lasciando l'Italia".

Tornerà in Parlamento allora? "Certo, sono rientrato in tutta fretta ieri per prendere parte ai lavori alla Camera. Ma per pochi minuti ho perso il treno".