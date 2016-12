foto Ansa Correlati Bufera sulla Lega 11:25 - Umberto Bossi ha saputo tutto degli investimenti poco chiari del tesoriere del Carroccio. Ma lo ha saputo dopo che le notizie erano già apparse sulla stampa. Il tesoriere di via Bellerio ha spiegato infatti ai pm di Milano di aver informato i vertici leghisti delle sue operazioni soltanto in un secondo momento. Ma ha anche detto di aver informato Bossi sulle spese più significative effettuate dai suoi familiari. - Umberto Bossi ha saputo tutto degli investimenti poco chiari del tesoriere del Carroccio. Ma lo ha saputo dopo che le notizie erano già apparse sulla stampa. Il tesoriere di via Bellerio ha spiegato infatti ai pm di Milano di aver informato i vertici leghisti delle sue operazioni soltanto in un secondo momento. Ma ha anche detto di aver informato Bossi sulle spese più significative effettuate dai suoi familiari.

L'ex tesoriere avrebbe dunque informato direttamente Umberto Bossi a proposito delle spese "più significative" effettuate dai familiari del leader stesso e pagate con i soldi del partito, come ha spiegato Belsito nell'interrogatorio di lunedì ai pm milanesi che indagano sui fondi del Carroccio.



Belsito avrebbe chiarito che aveva una sorta di "carta bianca" dai vertici sugli investimenti, mentre per le spese più importanti dei familiari del leader avvisava direttamente l'allora segretario.



Investimenti, i vertici sapevano soltanto che Belsito voleva diversificare

Belsito, davanti al procuratore aggiunto Alfredo Robledo e ai pm Roberto Pellicano e Paolo Filippini, ha spiegato in sostanza che i vertici del partito erano a conoscenza della sua volontà di "diversificare" gli investimenti (con i fondi della Lega, tra le altre cose, Belsito avrebbe movimentato denaro verso Tanzania e Cipro), ma che poi si muoveva autonomamente per quanto riguarda le singole operazioni, godendo di "fiducia".



Spese di famiglia, il tesoriere riferiva a Bossi

Sulle spese personali della famiglia del leader, invece, sempre secondo quanto avrebbe messo a verbale Belsito, l'ex amministratore avvertiva il leader quando gli importi da pagare erano significativi. Non sarebbe però entrato nel dettaglio delle singole spese. Intanto, stando a quanto è filtrato in relazione all'incontro di ieri tra i magistrati milanesi e il pm della Dda di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, risulta una forte "saldatura" tra le due inchieste: quella lombarda sulle distrazioni dei fondi del Carroccio e quella calabrese sul riciclaggio anche di soldi della 'ndrangheta della cosca De Stefano.



Eppure Belsito figura ancora come tesoriere

Intanto però, a settimane ormai dall'esplosione dello scandalo Lega, si apprende che la nuova gestione della tesoreria della Lega non può ancora entrare a regime. Stefano Stefani, il tesoriere nominato dal movimento politico al posto di Francesco Belsito, ancora non ha potuto prendere possesso delle sue funzioni, in quanto non è stato effettuato il passaggio di consegne. Un appuntamento fissato per i giorni scorsi è saltato e Belsito non ha ancora dato al suo successore tutte le informazioni e la documentazione utili perché questo possa prendere in mano la tesoreria del Carroccio. Belsito risulta espulso dal movimento dopo essere stato coinvolto in tre inchieste a Milano (per truffa ai danni dello Stato e appropriazione indebita), Napoli (riciclaggio) e Reggio Calabria (riciclaggio).



Avanti con gli interrogatori

E intanto, la responsabile amministrativa della Lega Nord, Nadia Dagrada, viene sentita questa mattina dal pm della Dda di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, nell'ambito del filone calabrese dell'inchiesta sulle distrazioni dei fondi del Carroccio, in cui Belsito è accusato di riciclaggio. Dagrada figura come teste: era già stata ascoltata nei giorni scorsi anche dai pm di Milano.



E nel pomeriggio il pentito di 'ndrangheta Luigi Bonaventura sarà ascoltato come persona informata sui fatti a Milano sempre da Lombardo. Nell'inchiesta su Belsito pesa l'aggravante di aver favorito la cosca dei De Stefano. Il collaboratore di giustizia, assistito dall'avvocato Giulio Calabretta, sarà ascoltato dagli inquirenti calabresi, che indagano su un maxi-riciclaggio di denaro messo in piedi per conto della mafia calabrese, nella sede della Direzione investigativa antimafia di Milano.



Da quanto si è saputo Bonaventura, che vive da tempo sotto protezione e che era al vertice della omonima cosca del Crotonese, potrebbe essere utile agli inquirenti per ricostruire le attività illecite dei De Stefano. Bonaventura infatti, essendo stato un esponente "di spicco" della 'ndrangheta calabrese, potrebbe essere a conoscenza di dettagli utili alle indagini che puntano a ricostruire i flussi del denaro che sarebbe stato riciclato anche con l'aiuto, secondo l'accusa, dell'ex amministratore del Carroccio.