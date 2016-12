Auto blu, il governo: "Nessun nuovo acquisto"

foto Ansa

16:03

- "Il governo non acquisterà nuove auto blu nel 2012 e auspica, per le amministrazioni territoriali, l'adozione di un'analoga impostazione". Lo spiega in una nota Palazzo Chigi, in riferimento agli articoli relativi alla gara per l'acquisto di berline. "Il bando di gara della Consip non determina automaticamente l'acquisto di nuove macchine - sottolinea la presidenza del Consiglio -, ed è pensato soprattutto per le esigenze delle forze dell'ordine".