13:37

- "Non è il momento per ricette specifiche". Così Mario Monti ha replicato a chi gli chiedeva se la spesa per gli investimenti per le infrastrutture debba essere calcolata in modo diverso nel computo del deficit. "Del resto - ha sottolineato - come sapete, stiamo lavorando in stretto contatto con il governo tedesco a varie ipotesi". Monti ha quindi ricordato la lettera dei 12 Paesi sulla crescita nella quale "vengono specificate le varie misure".