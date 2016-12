Def, un piano di dismissioni contro il debito

foto LaPresse Correlati Monti: ho posto tema crescita in Ue

Pensioni,per 45% meno di 1.000 euro 19:55 - Per accelerare "l'abbattimento del debito pubblico" va valutata "la possibilità di adottare un piano di dismissioni del patrimonio pubblico". E' quanto si chiede nella bozza di risoluzione, messa a punto dalla maggioranza, che sarà allegata al Def. Al governo si chiede inoltre che le risorse della spending review e della lotta all'evasione "devono essere prioritariamente destinate" alla riduzione delle tasse sui "redditi da lavoro e da impresa".

Sviluppo delle infrastrutture

Lo sviluppo delle infrastrutture è "un obiettivo non rinviabile". E' quanto chiede la risoluzione. "Rappresenta un obiettivo non rinviabile - si legge nel testo - lo sviluppo del patrimonio infrastrutturale sia delle grandi reti transeuropee che degli investimenti in opere pubbliche da parte degli enti locali, per favorire i quali è necessario riveder il patto di stabilità interno con riferimento alla spesa in conto capitale".



Risorse per i pagamenti dei debiti della P.A.

Rafforzare il ruolo della Cassa depositi e prestiti nella ricerca delle risorse necessarie per gli investimenti e il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. "Il ruolo della Cassa depositi e prestiti - si legge nel testo - andrebbe adeguatamente valorizzato sia nella definizione dell'auspicato piano straordinario di cessione del patrimonio pubblico sia quale canale per reperire le risorse necessarie alle politiche di investimento e al pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione".



Attenzione alle politiche per la famiglia

Per favorire "una ripresa della fiducia nei confronti delle prospettive economiche e sociali del Paese, dovrebbero essere oggetto di una particolare attenzione le politiche per la famiglia", si legge ancora nel documento. L'intento di tale politiche è di "fronteggiare la crisi demografica, che ha effetti negativi soprattutto nel medio e lungo termine, di arrestare l'aumento della povertà assoluta, di contrastare la disoccupazione giovanile, che ha raggiunto livelli assolutamente intollerabili,e di implementare quei servizi alla persona in grado di incrementare il tasso di occupazione femminile, anche attraverso la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro".



Eurobond per gli investimenti

Accompagnare la ratifica del fiscal compact con l'impegno "per una politica di investimenti finalizzati allo sviluppo dell'impresa e dell'occupazione" da sostenere attraverso l'emissione di project bond o eurobond.



Entro settembre misure per la crescita

Il governo dovrà poi "avviare entro settembre azioni per portare avanti con determinazioni le linee esposte" nella risoluzione di maggioranza a favore della crescita. Lo prevede un emendamento alla stessa risoluzione approvato dal Senato, con il parere positivo dell'esecutivo.



Via libera dal Senato

Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza che dà il via libera al Documento di Economia e Finanza. A favore hanno votato 170 senatori, contro 24 e quattro si sono astenuti.