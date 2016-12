foto Ap/Lapresse Correlati Istat: il 45% dei pensionati sotto i mille euro

Ddl lavoro, il Pdl annuncia nuove modifiche 13:28 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, è convinto di essere riuscito a far entrare il tema della crescita nelle priorità dell'agenda europea. Arrivando a Bruxelles per il vertice delle confederazioni degli industriali europei, al premier è stato chiesto se sia riuscito ad imporre il tema della crescita. "Mi sembra di sì", ha risposto Monti. In mattinata il premier ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy.

Bisogna che l'Europa "eviti politiche che in modo effimero darebbero impressione contribuire alla crescita", ha aggiunto Monti nel suo intervento al European Business Summit a Bruxelles. "Ora l'Europa ha bisogno di aumentare il potenziale di crescita attraverso riforme strutturali", rilevando che ciò è di responsabilità della Ue e dei singoli stati membri.



Confermato il pareggio di bilancio nel 2013

L'Italia punta al pareggio di bilancio nel 2013. Non cambia obiettivo Monti e per ottenere ciò, dice, è necessario "evitare politiche keynesiane di vecchio stampo che favoriscano espansione di deficit di bilancio".



Riforme strutturali e pareggio dei conti

"Il governo sostenuto da tre gruppi politici che in passato quasi non si parlavano, lavora alla disciplina di bilancio e a riforme strutturali. L'Italia è stata la prima - ha aggiunto Monti - a sottolineare la crescita nell'agenda Ue e quindi accogliamo con favore questo punto per affrontare tutti insieme il tema delle crescita senza che sia in conflitto con la disciplina di bilancio a cui si è arrivati grazie al contributo della Germania e dell'Ue".



Riforma del lavoro presto sarà legge

La riforma del mercato del lavoro in Parlamento "sarà convertita in legge piuttosto rapidamente", ha promesso il presidente del Consiglio all'European Business Summit. Bisogna, dice ancora, "perseguire un modello di flessibilità combinato con la sicurezza sul mercato, la sicurezza non di un lavoro specifico ma del benessere dei lavoratori".



Confermato l'asse con Berlino: "Nessuna ricettà però"

"Non è il momento per ricette specifiche". Così Mario Monti ha replicato a chi gli chiedeva se la spesa per gli investimenti per le infrastrutture debba essere calcolata in modo diverso nel computo del deficit. "Del resto - ha sottolineato - come sapete, stiamo lavorando in stretto contatto con il governo tedesco a varie ipotesi". Monti ha quindi ricordato la lettera dei 12 Paesi sulla crescita nella quale "vengono specificate le varie misure".