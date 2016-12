foto Ansa Correlati Il 25 aprile tra feste e polemiche

23:09

- Napolitano invita la politica a rinnovarsi "per non dare fiato ai demagoghi di turno". Ma Beppe Grillo, in piena campagna elettorale in vista delle amministrative, attacca: "Sento parlare di populismo e di demagoghi. Ma il mio non è populismo, è politica", si difende il comico che ricordando la festa della Liberazione non esclude che "davanti allo scempio dell'Italia di oggi i partigiani riprenderebbero in mano la mitraglia".