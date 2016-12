23:09 Grillo al Colle: "Non siamo populisti"

Beppe Grillo, in piena campagna elettorale in vista delle amministrative, attacca il Colle: "Sento parlare di populismo e di demagoghi. Ma il mio non è populismo, è politica", si difende il comico che ricordando la festa della Liberazione non esclude che "davanti allo scempio dell'Italia di oggi i partigiani riprenderebbero in mano la mitraglia".

19:19 Polverini: "Io antifascita, fu un male assoluto"

"Io antifascista? Assolutamente sì, non ho mai militato in movimento o partito che si richiamasse al fascismo, e ho anche una storia familiare e personale'' che lo dimostra. Così la presidente della Regione Lazio Renata Polverini, a La Zanzara su Radio 24. "Se è stato il male assoluto? Io - ha risposto - mi sono unita come tutti gli italiani a chi ha visto il fascismo come il peggior momento vissuto dalla storia italiana. E' stato il male assoluto. Stasera festeggerò con la comunità ebraica".

17:35 Il leader della Cgil: "Riforma genera mostri"

"Quando si fa una riforma sostenendo che non bisogna affrontare nessun problema e senza clausole di salvaguardia si generano i mostri che sono stati generati" sul tema degli esodati. Lo ha detto il leader Cgil Susanna Camusso, in occasione della manifestazione per il 25 aprile a Milano. "Non credo possibile - ha proseguito - che non ci siano i numeri sugli esodati. Se così fosse questo richiederebbe le dimissioni del presidente dell'Inps".

17:28 Camusso: "Non dimenticare chi è nel giusto"

Non bisogna "fare una polemica se si chiama assassino qualcuno". Lo afferma, in riferimento alla lotta di liberazione e all'occupazione nazifascista il segretario della Cgil Susanna Camusso, intervenendo a Milano a conclusione del corteo del 25 aprile. "Nessuno può permettersi di dimenticare chi ha liberato il Paese ed è stato dalla parte giusta. Bisogna fare attenzione ai venti che stanno soffiando in Europa e in Italia del negazionismo e della discriminazione. Bisogna ricordarsi - aggiunge Camusso - di chi ci ha dato la libertà". Il segretario della Cgil chiede anche "attenzione al linguaggio, perché sulla crisi la divisione fomenta tante paure".

15:26 La Camusso boccia Monti

"Monti non sta facendo un buon lavoro perché ha annunciato un programma di rigore, equità e crescita e vediamo solo il rigore". Questa la critica del segretario della Cgil, Susanna Camusso, durante le celebrazioni del 25 Aprile a Milano. Camusso ha poi aggiunto che "non vediamo equità nei provvedimenti, soprattutto non vediamo crescita e lavoro".

14:51 Scritte naziste a Milano

Due scritte contro i partigiani e il 25 Aprile sono comparse, oggi, a Milano, nel corso delle manifestazioni per la Liberazione. Altre scritte più piccole di tenore nazista sono poi state scoperte sui muri dell'Università Statale.

14:27 Polverini polemica

"Nel nostro paese questo giorno non viene mai vissuto, come tutti auspichiamo, nel segno dell'unità e della democrazia: anche quest'anno mi è stato impedito di partecipare al corteo dell'Anpi che ci aveva invitato". Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, tornando a parlare della sua mancata partecipazione al corteo organizzato dall'associazione partigiani.

13:11 Napolitano: serve una nuova legge elettorale

Serve una nuova ''legge elettorale che consenta a cittadini di scegliere i rappresentanti in Parlamento e non di votare nominati dai partiti''. E' l'appello del presidente Giorgio Napolitano a Pesaro per le celebrazioni del 25 aprile.

12:41 Napolitano: il governo arrivi a fine legislatura

"La politica, i partiti, debbono, rinnovandosi decisamente, fare la loro parte nel cercare e concretizzare risposte ai problemi più acuti confrontandosi col governo fino alla conclusione naturale della legislatura".

12:25 Napolitano: via il marcio dai partiti

''Occorre impegnarsi perché dove si è creato del marcio venga estirpato, perché i partiti ritrovino slancio ideale, tensione morale, capacita' nuova di proposta e di governo''. Lo ha detto il presidente Giorgio Napolitano a Pesaro tra gli applausi della folla.

12:18 Napolitano: politica sia impegno inderogabile

''Dinanzi alla crisi che ha investito l'Italia e l'Europa, abbiamo bisogno di attingere alla lezione di unità nazionale che ci viene dalla Resistenza e abbiamo bisogno della politica come impegno inderogabile''.

12:17 Napolitano: non ci si scagli contro la politica

"Ci si fermi a ricordare ed a riflettere prima di scagliarsi contro la politica". E' il monito del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, contenuto in un passaggio del suo intervento in piazza del Popolo a Pesaro.

11:46 Casini: 25 Aprile di pacificazione

"Insieme il 25 aprile per pacificare gli italiani e ricostruire la Nazione". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su twitter.

11:33 Di Pietro: importante celebrarlo

''Oggi più che mai è importante ricordare e celebrare il 25 aprile, la Festa della Liberazione. Come settant'anni fa tutti noi dobbiamo resistere contro una minaccia che grava sull'intera Europa. Come settant'anni fa dobbiamo prepararci a ricostruire dalle fondamenta il nostro Paese e il nostro continente''. Lo scrive sul suo blog il presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro.

11:25 Milano, Pisapia depone corona a caduti

Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha partecipato alla tradizionale deposizione delle corone alla Lapide a Palazzo Marino che riporta la motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare alla città, al Sacrario dei Caduti per la libertà alla Loggia dei Mercanti e al Sacrario dei Caduti di tutte le guerre in Largo Caduti Milanesi per la Patria.

