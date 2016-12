Articolo 18: "Modifiche solo dal governo"

foto Ansa

19:56

- Pd e Pdl non presenteranno emendamenti al nuovo articolo 18, contenuto nel disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. Lo ha riferito ai giornalisti il relatore del ddl in commissione Lavoro al Senato, Maurizio Castro (Pdl). Il senatore ha aggiunto, tuttavia, che ci saranno "aggiustamenti" sui licenziamenti disciplinari ed economici da parte del governo. I ritocchi implicherebbero la riduzione del potere discrezionale del giudice nel caso dei disciplinari. Per quelli economici, invece, le proposte di modifiche dovrebbero venire incontro ai rilievi dei tecnici del Senato sui rischi di minori tutele per i lavoratori licenziati durante il processo.