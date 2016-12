25 Aprile, Napolitano: "L'Italia sia unita. Solo così si potranno superare le difficoltà"

foto Tgcom24 18:09 - "Il nostro Paese ha assoluto bisogno di occasioni di unità, di terreni di dialogo e di responsabile collaborazione, per affrontare con successo le gravi difficoltà finanziarie, economiche e sociali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Quirinale, in occasione della celebrazione del 25 Aprile, auspicando che "si superino tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare". - "Il nostro Paese ha assoluto bisogno di occasioni di unità, di terreni di dialogo e di responsabile collaborazione, per affrontare con successo le gravi difficoltà finanziarie, economiche e sociali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Quirinale, in occasione della celebrazione del 25 Aprile, auspicando che "si superino tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare".

''Il 25 Aprile è diventato la festa di tutto il popolo e la nazione italiana; e nessuna ricaduta in visioni ristrette e divisive del passato, dopo lo sforzo paziente compiuto per superarle, è oggi ammissibile''.



''Si operi insieme, senza esitazioni ed incertezze, e anche disponendosi a scelte dolorose, per la realizzazione di questo indispensabile progetto di revisione'' dei costi della Difesa, ha aggiunto. ''Poter contare su una sobria razionalizzazione e su una rinnovata efficienza delle forze armate è in effetti essenziale nel mondo in cui viviamo'', conclude il Capo dello Stato.