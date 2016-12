foto Ansa Correlati Berlusconi: "La sinistra può vincere le elezioni" 15:56 - Affondo di Pier Ferdinando Casini contro chi si oppone alla riforma del voto: "C'è un tentativo di sabotaggio della nuova legge elettorale". Per il leader dell'Udc si tratta di "un tentativo trasversale che va da destra a sinistra da parte di chi si sta rassegnando e preferisce andare al voto con la legge attuale". - Affondo di Pier Ferdinando Casini contro chi si oppone alla riforma del voto: "C'è un tentativo di sabotaggio della nuova legge elettorale". Per il leader dell'Udc si tratta di "un tentativo trasversale che va da destra a sinistra da parte di chi si sta rassegnando e preferisce andare al voto con la legge attuale".

Proprio in tema di elezioni, rispondendo a distanza a Berlusconi che aveva auspicato una riunione dei moderati in vista del ritorno alle urne, Pier Ferdinando Casini dice di non credere al voto anticipato, ma è convinto che l'unità dei moderati si farà sui programmi e non sulle formule politiche.



"Credo anzitutto sia importante restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i parlamentari - spiega - ed evitare di avere delle coalizioni ingessate, che non corrispondono al Paese reale. Basta pensare che la Lega da un lato, Idv e Sel dall'altro, sono contro questo governo che, invece, Pd e Pdl sostengono".



"L'unità dei moderati - prosegue - si costruisce sulle cose concrete, sui programmi e non sui nominalismi. Io non devo rispondere niente a Berlusconi, il suo è un proposito che io rispetto. Ripeto: l'unità dei moderati si costruisce sulle cose da fare. In questi anni il termine 'moderato' è stato molto abusato, in nome e per conto dei moderati si sono fatte politiche tutt'altro che moderate".