15:19

- La proposta di riforma del finanziamento pubblico ai partiti per Pier Luigi Bersani passa per un dimezzamento dei rimborsi elettorali: da 180 milioni a 90 milioni già a partire dai versamenti in corso. Il Pd chiede poi che i contributi ai partiti siano in proporzione ai voti presi alle elezioni politiche e all'autofinanziamento con piccole donazioni di privati. Per Bersani l'obiettivo è di "risolvere la questione entro l'estate".