Bersani: "Dimezzare subito il finanziamento pubblico dei partiti". Da 180 a 90 milioni

foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Se si votasse a ottobre la sinistra potrebbe vincere"

La Corte dei conti "boccia" la politica del rigore di Monti 15:07 - Il dimezzamento dei rimborsi elettorali a partire da quelli ancora in corso: è questa la proposta di riforma del segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Queste le cifre: da 180 milioni a 90 milioni a partire dai finanziamenti in corso. La bozza di provvedimento comprende regole più stringenti per la rendicontazione e maggiori controlli. Infine, il Pd chiederà di introdurre anche in Italia un modello basato sul cofinanziamento pubblico-privato. - Il dimezzamento dei rimborsi elettorali a partire da quelli ancora in corso: è questa la proposta di riforma del segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Queste le cifre: da 180 milioni a 90 milioni a partire dai finanziamenti in corso. La bozza di provvedimento comprende regole più stringenti per la rendicontazione e maggiori controlli. Infine, il Pd chiederà di introdurre anche in Italia un modello basato sul cofinanziamento pubblico-privato.

Nella proposta di riforma Bersani chiede l'immediato dimezzamento dei fondi pubblici. Due gli interventi previsti dal Pd: il taglio del 50 per cento della prossima tranche dei rimborsi già previsti, attraverso il primo strumento legislativo possibile, e l'introduzione per il futuro di un sistema che prevede la metà degli attuali fondi.



La bozza di provvedimento, poi, comprende regole molto più stringenti per la rendicontazione e maggiori controlli. Infine, il Partito Democratico chiederà di introdurre anche in Italia un modello basato sul cofinanziamento pubblico-privato, con copertura delle spese anche attraverso entrate proprie, come in Germania.



Dalla lotta all'evasione subito taglio tasse

"Il ricavato della lotta all`evasione sia destinato al taglio delle tasse e ai redditi medio-bassi". E' quanto ha aggiunto Bersani attraverso Twitter riprendendo quanto da lui affermato in un'intervista pubblicata dalla "Gazzetta del Mezzogiorno".