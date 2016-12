foto LaPresse 15:38 - Se si andasse alle elezioni a ottobre, "come potrebbe essere possibile", la sinistra "potrebbe vincere". A sostenerlo è Silvio Berlusconi, parlando ai coordinatori regionali del Pdl. Il Cavaliere ha anche annunciato che al prossimo congresso "sottoporremo l'ipotesi di dare un nuovo nome al partito". - Se si andasse alle elezioni a ottobre, "come potrebbe essere possibile", la sinistra "potrebbe vincere". A sostenerlo è Silvio Berlusconi, parlando ai coordinatori regionali del Pdl. Il Cavaliere ha anche annunciato che al prossimo congresso "sottoporremo l'ipotesi di dare un nuovo nome al partito".

"Con voto anticipato ad ottobre la sinistra potrebbe vincere"

Silvio Berlusconi non auspica il voto in autunno perché - dice - occorre riformare l'architettura costituzionale del Paese, ma non esclude che dopo l'estate si possa ritornare alle urne. "E' possibile anche che accada ad ottobre". Se la sinistra chiedesse il voto anticipato ad ottobre, la sua ipotetica vittoria sarebbe dovuta, secondo il Cavaliere a due fattori: l'uscita dei due ex alleati dalla coalizione, la Lega che "masochisticamente ha deciso di andare alle amministrative da sola" e Fini che "è andato via", e il sistema elettorale a lei favorevole. Con il Porcellum è convinta di vincere, avrebbe detto Berlusconi ai suoi.



Pdl cambierà il nome ma non la sostanza

Il presidente del Pdl ha poi annunciato al prossimo congresso un cambiamento del nome del partito che, nelle idee e nella sostanza, resta lo stesso. "L'acronimo Pdl - ha evidenziato Berlusconi - non suscita emozione, quindi al prossimo congresso sottoporremo un altro nome per il partito che resta lo stesso, composto dalle stesse persone che credono nelle stesse cose, nelle nostre idee".



Confederazione con partiti moderati

Berlusconi ha annunciato anche che proporrà a tutti i partiti moderati una confederazione con la possibilità di "mantenere la propria sigla" e di "unirsi a noi". "Sottoporremo al massimo degli attacchi chi vuole dividere i moderati e consegnare il partito alla sinistra", ha detto il Cavaliere che ha attaccato chi per "ragioni personali" vuole andare con la sinistra. Berlusconi è convinto di vincere solo se i moderati saranno uniti perché "i moderati sono la maggioranza in Italia e noi siamo i portabandiera dei moderati". Poi ha invitato a lavorare "cercando di unire e non dividere i moderati e coloro che non si riconoscono nella sinistra".



"Riforme, c'è l'accordo"

Il Cavaliere ha parlato della necessità di lavorare con la sinistra per una nuova architettura istituzionale e ha sottolineato la disponibilità della stessa sinistra a stringere un'intesa sulle riforme costituzionali e sulla legge elettorale. Poi ha parlato di accordi su una sola Camera, sul potere del presidente del Consiglio di nominare e dimissionare i propri ministri e sullo strumento del decreto legge, la cui urgenza sarebbe stabilita non più dalla Presidenza della Repubblica ma da Palazzo Chigi. Passi avanti sono stati fatti anche sulla legge elettorale.



Legge elettorale, lavoriamo sul modello tedesco

"Stiamo lavorando ad un sistema elettorale che si avvicini a quello tedesco". Silvio Berlusconi si è poi fermato a parlare in Transatlantico con i cronisti e ricorda che se non sarà possibile riformare il sistema di voto si dovrà votare con l'attuale legge "per coalizioni".



Schifani: "Voto a ottobre? Un danno"

Renato Schifani tende a escludere l'ipotesi di un possibile voto anticipato ad ottobre? "Spero proprio di no, ma non credo: sarebbe un danno per il Paese" risponde ad una domanda su tale evenienza il presidente del Senato.