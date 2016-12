Rosy Mauro torna al Senato

Ma nessuna intenzione di schiodarsi, l'ex leghista resta al suo posto: "Resto qui - ha detto concludendo il suo intervento - il regolamento me lo consente. Martedì mattina è tornata a presiedere l'emiciclo di palazzo Madama dopo lo scandalo Lega Nord e il suo arrivo è stato accolto con fischi e applausi inframmezzati da alcuni "buu" provenienti dai banchi dell'Idv. Mauro, visibilmente nervosa, si è lasciata scappare alcune lacrime poi ha ritrovata la calma.

E' stato il capogruppo dell'Idv al Senato, Felice Belisario, a chiedere per primo le sue dimissioni da vicepresidente, così motivate: "Il suo accordicchio (quello di licenziarsi dalla carica di vicepresidente vicario, ndr) con il presidente del Senato non ci piace e riteniamo la sua una autentica provocazione". "Lei - ha aggiunto - rappresenta in tutto e per tutto la casta abbarbicata alla poltrona e ai benefit vari" Ma anche il vicepresidente dei senatori del Pd Luigi Zanda, ha chiesto le dimissioni. "Lei non fa più parte del gruppo della Lega la sua permanenza alla carica affievolisce l'equilibrio dell'intero ufficio di presidenza". Ma di tutta risposta la Mauro non si schioda: "Resto al mio posto, il regolamento me lo consente".