foto LaPresse

12:10

- Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul decreto in materia di semplificazione fiscale con 228 sì, 29 no e due astenuti. Il provvedimento, già passato alla Camera e approdato in terza lettura al Senato, è dunque legge. L' ultima fiducia al Senato risaliva al 4 aprile, sempre sul decreto fiscale, con 241 sì, 29 no e due astenuti.