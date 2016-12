Regione Lazio, gestione Polverini nel mirino Danno erariale e spreco di denaro pubblico

- Un'altra indagine coinvolgerebbe un'amministrazione pubblica italiana. Dopo la Regione Campania nell'occhio del ciclone è finita la gestione di Renata Polverini, presidente del Lazio. Secondo quanto anticipa L'Espresso sarebbe stata avviata un'istruttoria per danno erariale e spreco di denaro pubblico. Al centro delle indagini c'è il conto "spese per la comunicazione dell'ente" e i fondi elargiti alle sagre paesane ed eventi promozionali.

Soldi pubblici utilizzati per finanziare progetti di dubbia utilità e sotto la lente d'ingrandimento sono finite le spese sostenute per la realizzazione di alcune feste e sagre paesane come la "Rievocazione storica della battaglia di Lepanto", il "Carosello storico dei nonni", il "Latinum festival", la "Sagra del Carciofo" e il "Museo della zampogna".

Ma non solo sagre ed eventi. La gestione Polverini sarebbe indagata anche per un particolare conto del bilancio della Regione, "spese per la comunicazione dell'ente" utilizzato per finanziare le campagne sociali. Si va dai 221mila euro contro gli incendo boschivi, campagna partita alla fine dell'estate nel 2010, ai 180mila euro per il "Dubai Natural & Organic Product Expo" ma soprattutto un'altra: "184mila e 300 euro finalizzati alla realizzazione di una campagna promozionale per gli sconti e abbonamenti ai mezzi pubblici dedicati agli under 30". Tra i quattro partecipanti alla gara d'assegnazione c'è stato un vincitore, Francesco Mascioscia, un pubblicitario ed ex candidato nella lista della Polverini alle regionali del 2010.

Renata Polverini ha subito risposto alle accuse: "Non c'è nessuna inchiesta, cominciamo a moderare le parole. C'è stata una richiesta, fatta agli uffici competenti, di visionare i conti degli ultimi cinque anni e di produrre tutta la documentazione necessaria riguardante le spese per sagre paesane, eventi e attività sportive, e gli uffici sono già al lavoro". La Polverini ha anche dichiarato di aver ridotto di molto le spese rispetto alla precedente gestione Marrazzo "Siamo passati da 4,7 milioni di euro elargiti dalla vecchia amministrazione regionale a 1,9 milioni, per quanto riguarda le sagre e gli eventi e rispetto ai 4,4 milioni dedicati alle attività sportive abbiamo completamente azzerato i sostegni per non inficiare il patto di stabilità".