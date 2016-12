foto LaPresse

20:16

- Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto per le semplificazioni fiscali al Senato. Lo ha annunciato in aula a palazzo Madama il ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha fissato in serata la riunione dei capigruppo per definire i tempi del voto di fiducia che dovrebbe svolgersi domani.