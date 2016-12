foto LaPresse

21:20

- Il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, non nasconde l'entusiasmo commentando l'esito del primo turno alle elezioni presidenziali francesi con il candidato socialista Hollande davanti a Sarkozy. "Un risultato ottimo, il primo passo importante per il cambiamento in Europa", ha detto Bersani. "Con una vittoria di Hollande si possono aprire patti nuovi per un'alternativa nella risposta alla crisi, dopo le ricette disastrose della destra".