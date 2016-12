Bonanni a Tgcom24: "La Fornero deve trattare subito con noi sugli esodati"

foto LaPresse 15:44 - "Un ministro non può andare ovunque. Stiamo ancora aspettando di essere convocati per gli esodati, un vero dramma sociale". Lo ha detto Raffaele Bonanni riferendosi alla visita di Elsa Fornero alla Alenia, prevista per lunedì. "Prima tratti con noi, poi vada dove le pare". E sull'articolo 18, il segretario della Cisl aggiunge: "Sì alla modifica se si accorciano i tempi delle cause". - "Un ministro non può andare ovunque. Stiamo ancora aspettando di essere convocati per gli esodati, un vero dramma sociale". Lo ha detto Raffaele Bonanni riferendosi alla visita di Elsa Fornero alla Alenia, prevista per lunedì. "Prima tratti con noi, poi vada dove le pare". E sull'articolo 18, il segretario della Cisl aggiunge: "Sì alla modifica se si accorciano i tempi delle cause".

"Il ministro ha stabilito di mettere la testa sotto la sabbia - prosegue Bonanni -. Farebbe bene a incontrare noi, poi può andare dove vuole. Credo che per sostanza e per forma che il ministro faccia bene a fare dell’altro".



"Riforma del lavoro, la soluzione migliore è il modello tedesco"

"La revisione dell’articolo 18 si giustifica se riduce i tempi delle cause e poi se riesce a trovare sistemi di accordo e conciliazioni tra le persone e se fa chiarezza sui licenziamenti economici. Il modello tedesco è quello che meglio si addice a questo caso - ha spiegato Bonanni -. A Monti abbiamo detto che eravamo d'accordo sui licenziamenti economici ma questo canale deve esser emesso al sicuro da azioni fraudolente".



"Paese sta morendo di decrescita, serve sveglia"

"Adesso bisogna dare una sveglia al governo sulla crescita e occuparsi delle cose serie perché stiamo morendo di decrescita" ha aggiunto il segretario della Cisl, secondo il quale "la prima operazione è quella delle tasse": "L'Italia è soffocata dalle tasse, bisogna fare un patto sulla vicenda fiscale e far pagare meno tasse a chi investe. Io penso al credito d'imposta da un lato e dall'altro dobbiamo assottigliare almeno di un terzo il carico di debito che abbiamo. Con questo debito l’Italia non ce la può fare, non bisogna vendere le persone ma i beni demaniali"



"Brindisi esempio del sistema italiano"

Sulla mancanza di investimenti esteri e il caso del rigassificatore di Brindisi, Bonanni spiega: "Il caso brindisino è un caso tipicamente italiano. Da dieci anni gli inglesi sono interessati al rigassificatore con un investimento di un miliardo di euro. Per dieci anni abbiamo coltivato un progetto per farlo fallire a causa di tangenti, menefreghismo della classe dirigente e opposizioni di piccole associazioni. Alla fine gli inglesi sono fuggiti, adesso pare ci siano i russi ma non si va né avanti né indietro".



"Sistema elettorale è la rovina dei partiti"

Sulla riforma della legge elettorale, Bonanni dice la sua: “Il sistema elettorale italiano porta i partiti alla perdizione, perché lì avviene la cosa inversa a quanto accade nelle fabbriche. In politica c’è una fissità di oligarchie, questi hanno in mano il sistema elettorale, ci mettono un solo candidato e te lo tieni. Questo ha portato alla perdizione dei partiti, se si facesse come nelle Rsu di fabbrica le cose sarebbero diverse. Tra la politica e l’elettore c’è un rapporto sfalsato".



"Uno sciopero al giorno non risolve problemi"

Il segretario della Cisl critica poi lo sciopero della Cgil di venerdì: "Fare uno sciopero al giorno non toglie il problema di torno, ne crea ulteriori perché le buste paga sono più leggere e le aziende sfiancate". Bonanni quindi promuove altre forme di protesta: "Le iniziative si facciano, ci siano, in questo momento particolare bisogna dare una sveglia al governo e al Parlamento".