- Il Pdl è pronto a fermare in Parlamento eventuali proposte di nuove tassazioni sulla casa. "L'assedio fiscale alla casa sta assumendo dimensioni intollerabili - ha spiegato il capogruppo Maurizio Gasparri -. Occorre uno stop. Di fatto cumulando le varie misure in atto e quelle ipotizzate abbiamo ben più che una patrimoniale. Il Pdl in Parlamento non potrà più accettare misure che colpiscono un bene primario" come la casa.