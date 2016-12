Crisi, Passera: "Segnali positivi: ora ridurre i costi inutili e lavorare per la crescita"

foto Ansa Correlati Il governo prepara il decreto salva-esodati

07:31 - Lo spazio per ridurre costi inutili c'è". A dirlo è il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, a margine della sua visita al Salone del Mobile a Milano. Per Passera la revisione critica delle spese "vuol dire ridurre ma anche aumentare in certi campi che fanno futuro e innovazione, ricerca, accompagnamento delle aziende, sostegno alle esportazioni. Ho l'impressione - ha aggiunto Passera - che ci sia grande disponibilità e grande voglia". - Lo spazio per ridurre costi inutili c'è". A dirlo è il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, a margine della sua visita al Salone del Mobile a Milano. Per Passera la revisione critica delle spese "vuol dire ridurre ma anche aumentare in certi campi che fanno futuro e innovazione, ricerca, accompagnamento delle aziende, sostegno alle esportazioni. Ho l'impressione - ha aggiunto Passera - che ci sia grande disponibilità e grande voglia".

"Dopo mesi difficili, ora segnali positivi"

Secondo il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, "dopo mesi oggettivamente difficili iniziano a vedersi alcuni segnali di positività e di crescita anche sul credito".



"Impegno governo per debiti della Pubblica Amministrazione"

"Interpellato sulle difficoltà delle aziende che lamentano problemi nell'accesso ai capitali e sui ritardi nei pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, Passera ha risposto: "credo che ci sia la disponibilità e l'impegno da parte del Governo a creare i presupposti per il ripagamento dello scaduto, che sono la certificazione dei debiti e la garanzia di questi crediti". "Noi in particolare - ha detto Passera a margine di una visita al Salone del Mobile - come fondo di garanzia ci metteremo tutto ciò che serve".



"Ci vuole un grande contributo che parta dal mondo delle banche - ha proseguito - e nell'immediato non è possibile creare nuovo debito per pagare quel debito ma bisognerà anticipare e renderlo liquido".



"Oltre 100 miliardi per favorire la crescita"

Tra infrastrutture, lavori, investimenti a favore delle aziende che investono, recupero dello scaduto, ha spiegato Passera, "stiamo parlando di oltre 100 miliardi di interventi anche nel breve medio periodo".