foto LaPresse Correlati Bufera sulla Lega 23:03 - "Con Umberto Bossi, ieri a Besozzo, abbiamo chiarito un po' di cose". Lo ha detto Roberto Maroni, a Savona per un attivo dei delegati della Lega Nord Liguria. La visita del senatùr, ha detto Maroni, "è stata una visita a sorpresa. Ha avuto parole lusinghiere sul mio conto, che mi hanno fatto molto piacere".

"Probabilmente saremo penalizzati"

"Ho l'impressione che quello che è successo non aiuterà a prendere voti" ha poi detto Maroni, commentando l'affaire Belsito.



"Pdl cambia? Noi non abbiamo bisogno di trucchetti"

"Gli altri partiti hanno bisogno di continuare a cambiare. Ho visto questo annuncio di Alfano della grande rivoluzione che ci sarà - ha detto Maroni, prima di prendere la parola al congresso regionale ligure del Carroccio -. Sono molto curioso e gli altri partiti devono cambiare nome, simbolo e valori, devono cambiare bandiera. Noi siamo orgogliosi della nostra bandiera, di essere della Lega. La Lega nord resterà la Lega Nord perché ha la forza del suo progetto e non ha bisogno di questi trucchetti, di annunci continui di cambiamento. Siamo orgogliosi di essere leghisti".



Bossi: "Su Maroni deciderà il congresso"

Umberto Bossi non si esprime in merito all'ipotesi di un'elezione di Roberto Maroni a segretario della Lega. "Questo dipende dal congresso", ha detto il Senatùr, spiegando che "tra me e Maroni si chiudono i casini". "Adesso chiudiamo le beghe - ha aggiunto -, chi ha messo in piedi il caos della Lega voleva la distruzione della Lega. Non è stato un attacco a uno o all'altro è stato un attacco alla Lega".



"Cosa farò nella Lega? Non decido io"

"Il mio futuro ruolo nella Lega? Non lo so. Lo dirà il consiglio federale". Lo ha detto Umberto Bossi a margine di un appuntamento elettorale ad Asti. "Un ruolo - ha aggiunto il Senatùr - io lo trovo sempre perché ci credo, anche se devo mettermi a fare l'ultimo della Lega, lavoro sempre".



Calderoli: "Sosterrei Maroni segretario"

Se Maroni si candidasse a fare il segretario della Lega "lo sosterrei con convinzione". Lo ha detto Roberto Calderoli, sottolineando tuttavia che Bossi resta un "bene della Lega". "Ho plaudito quando Bossi è salito sullo stesso palco di Maroni per fare un comizio - ha proseguito Calderoli -. C'era bisogno di un chiarimento. Adesso, da militante, dico che se decideranno che questa è la batteria d'attacco, per me va bene".