- Non si arresta l'ondata caotica che sta subissando la Lega. Dopo le varie vicissitudini giudiziarie che vedono indagato l'ex tesoriere Belsito insieme ad altre cinque esponenti del partito, ora arriva l'ennesima doccia fredda. Mario Borghezio, militante Lega sin dalla fondazione, viene duramente attaccato da Daniele Cavallotto, responsabile della Lega Nord in Piemonte, che gli ha negato il rinnovo della tessera di partito.

Cavallotto, avrebbe deciso di non rinnovare l'iscrizione dell'europarlamentare perchè da anni Borghezio non paga la quota d'iscrizione al partito.''In qualita' di responsabile organizzativo della Lega Nord Piemonte non rilascerò la tessera del movimento a Mario Borghezio finchè non salderà i propri debiti, visto che a differenza degli altri eletti non paga da tempo la propria quota volontaria, risultando quindi moroso'' ha dichiarato Cavallotto.

Ma non è il solo attacco che Cavallotto indirizza verso Borghezio. ''Dal momento che l'europarlamentare è stato sospeso dalla Lega Nord con delibera del consiglio federale, non ha alcun titolo per rilasciare dichiarazioni per conto del movimento o richiedere informazioni in merito a questioni che non lo riguardano più''.