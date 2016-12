foto Twitter

- "Il rigore è qualcosa che deve pervadere il modo di essere di un Paese, ma non è contro la crescita, anzi, la favorirà, ma non nell'immediato". Lo ha detto Mario Monti, in visita al Salone del mobile di Milano. "Un Paese che per molti anni è stato divergente dalle regole della buona condotta economica - ha detto il premier - non può facilmente trovare la crescita", quindi, "non ci sono margini per una deroga al rigore".