Monti: "Nessun margine per deroga al rigore"

foto Twitter 17:04 - Durante la sua visita a sorpresa al Salone del Mobile di Milano, il premier, Mario Monti, è tornato a parlare della crisi. Per il nostro Paese "ci sono difficoltà ma l'Italia è capace di farcela" ha detto. Poi, ha aggiunto che "ci sono segnali di speranza ed ottimismo" e che il Paese "ritornerà presto alla crescita".

Il premier Mario Monti definisce "qualcosa di oggettivamente importante" i 435 miliardi di dollari stanziati dall'Fmi in favore dei Paesi indebitati e sottolinea di "augurarsi che questo sia sufficiente a calmierare i mercati dei titoli di Stato anche se "la reazione dei mercati non è sempre prevedibile".



Monti ha insistito sul rigore: "non ci sono margini per una deroga al rigore", qualcosa che "deve pervadere il modo di essere del Paese". Il rigore, è convinto il premier, "non è contro la crescita ma la favorirà". "L'Italia è un Paese che ha seguito per molti anni regole non di buona condotta - ha proseguito Monti - l'economia non può crescere in fretta e le risorse sono scarse".



Il consiglio che si sente di dare a chi vuole costruirsi una famiglia e pensare al futuro è quello di "evitare che tra 5-10 mesi ci sia un crack finanziario"



Ad una domanda sulle prospettive per il Meridione, Monti ha poi risposto: "Non abbiamo una visione padana della realtà italiana, abbiamo un ministro per la Coesione Territoriale. Per il Sud - ha proseguito Monti - abbiamo iniziato a realizzare qualcosa tirando fuori soldi che erano nel cassetto e che non si erano trasformati in spesa".