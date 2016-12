foto Ansa Correlati Torino, scontri tra studenti e polizia 15:44 - Alcune decine di manifestanti Cobas, sindacati di base e studenti hanno contestato al grido di "vergogna, vergogna" i ministri dell'Istruzione e del Lavoro, Francesco Profumo ed Elsa Fornero, all'esterno del Teatro Nuovo di Torino al termine della Conferenza regionale episcopale sulla scuola. C'è stato anche qualche lancio di uova contro le auto dei ministri. Un cordone delle Forze dell'Ordine ha impedito ai manifestanti di avvicinarsi al teatro. - Alcune decine di manifestanti Cobas, sindacati di base e studenti hanno contestato al grido di "vergogna, vergogna" i ministri dell'Istruzione e del Lavoro, Francesco Profumo ed Elsa Fornero, all'esterno del Teatro Nuovo di Torino al termine della Conferenza regionale episcopale sulla scuola. C'è stato anche qualche lancio di uova contro le auto dei ministri. Un cordone delle Forze dell'Ordine ha impedito ai manifestanti di avvicinarsi al teatro.

Le tensioni sono proseguite dopo nelle vie limitrofe al teatro. Ci sono state cariche di alleggerimento da parte dei poliziotti, che hanno reagito agli studenti che hanno continuato a lanciare uova e, all'altezza di corso Massimo D'Azeglio, fumogeni.



Gli studenti hanno anche montato alcune barricate con bidoni dell'immondizia per cercare di bloccare i poliziotti che li inseguivano, ma gli agenti le hanno subito rimosse dagli agenti. I disordini sono ancora in corso.



Fornero: "Meno proteste ma essere più costruttivi"

Per Elsa Fornero, "in questo Paese c'è poco spirito costruttivo, ma anziché lamentarsi e protestare bisogna lavorare insieme. Forse ne avremmo tutti qualche beneficio", dice da Torino. Il ministro del Lavoro torna sulla riforma delle pensioni, giudicata "troppo severa, ma si dimentica che è quella che ha più allontanato lo spettro della crisi finanziaria. Mi auguro che il Parlamento la approvi in fretta".



Fornero: "Per acquisto casa spesso si trascura istruzione figli"

"Spesso nelle famiglie farsi una casa è considerata una priorità rispetto a dare un adeguato capitale umano ai figli - ha detto la Fornero -. In molti casi si spingono i figli a trovarsi un lavoro per contribuire all'acquisto della casa. La casa è certamente un valore importante, ma bisogna anche considerare le priorità. Le case si possono lasciare ai figli ma conta di più una struttura di conoscenza e flessibilità mentale, un'adattabilità al cambiamento che solo la formazione può dare".



Fornero: "Paese si salva tutto o non si salva"

"Credo fortemente che questo Paese o si salva tutto o non si salva - ha sottolineato il ministro del Lavoro -. Dico questo perché ho fatto una visita a Reggio Calabria e ne ho ricavato uno choc, forse anche ingenuo. Ci vuole una nuova convergenza tra nord e sud che forse negli ultimi anni abbiamo perso. Qualcosa deve cambiare. Penso che questa storia che è andata avanti per 150 anni è ora che finisca".