foto Ansa 16:32 - Umberto Bossi è arrivato, a sorpresa, ad un incontro pubblico elettorale tenuto da Roberto Maroni a Besozzo, nel Varesotto. I due hanno parlottato tra loro. Poco prima, davanti al pubblico Maroni ha detto che il rilancio "è già avvenuto alla serata dell'orgoglio leghista a Bergamo: da lì è ripresa l'attività politica della Lega insieme alle pulizie, unico partito, che stiamo facendo e che continueremo a fare finché non sarà sistemato tutto". - Umberto Bossi è arrivato, a sorpresa, ad un incontro pubblico elettorale tenuto da Roberto Maroni a Besozzo, nel Varesotto. I due hanno parlottato tra loro. Poco prima, davanti al pubblico Maroni ha detto che il rilancio "è già avvenuto alla serata dell'orgoglio leghista a Bergamo: da lì è ripresa l'attività politica della Lega insieme alle pulizie, unico partito, che stiamo facendo e che continueremo a fare finché non sarà sistemato tutto".

Seduto a fianco di Maroni su una panchina a fianco del comizio, Bossi afferma che "oggi la Lega si compatta e torna la forza politica principale del Paese". Ad una domanda su Maroni risponde: "Maroni? E' il bene della Lega. Io voto per il bene della Lega - aggiunge Bossi - e lui è il bene della Lega".



Su un dossier su Roberto Maroni, Bossi torna a ribadire di non sapere nulla. "I dossier erano stati fatti per creare una stagione di veleni, metterci contro, me e Roberto Maroni, e rompere la Lega - risponde - ma anche questa manovra tutta romana e centralista fallira"'. Bossi si aspetta ancora "qualche trabocchetto", aggiungendo che anche "i giornalisti vogliono rompere la Lega".



Visibilmente soddisfatto per l'incontro con Bossi, Maroni utilizza una metafora: "Ieri pioveva, oggi c'è il sole e lo abbiamo fatto uscire noi".



Intanto, Bossi, a chi gli chiede se si andrà avanti in modo compatto a "fare pulizia" nella Lega sull'inchiesta relativa ai fondi distratti al partito: "E' il tempo che chi si è preso i soldi si faccia da parte".



"Un po' ci vergognavamo di quello che è accaduto, ma la gente ha capito, ha capito anche che se qualcosa è andato storto è perché c'è stato un raggiro" dice ancora Bossi, ricordando di essere andato anche "con un sentimento di vergogna" al primo comizio dopo lo scandalo.



Bossi coglie l'occasione per parlare del finanziamento pubblico ai partiti: "Va tagliato seriamente il finanziamento ai partiti, quello che conosciamo oggi ha fatto il suo tempo". Ricordando non solo il caso di Francesco Belsito, ma anche quello di altre formazioni politiche, sottolinea che restando così le regole "gli amministratori rischiano di impadronirsi dei soldi".



Poi, riferendosi indirettamente alle nuove formazioni politiche preannunciate da Angelino Alfano e Pierferdinando Casini, dichiara che "io e Roberto Maroni non abbiamo bisogno di inventare nuovi partiti, nuovi trucchi che quando si usano vuol dire che non c'è un partito dietro". Bossi ricorda che la Lega, di recente, ha avuto "certamente qualche dolore al cuore, ma ci siamo mossi subito", e adesso "dobbiamo continuare con forza parlando di politica e non di beghe".



Da Jesolo, intanto, Roberto Calderoli, spende parole a favore del Senatur: "Umberto Bossi lo conosco da 25 anni: ha tolto il pane di bocca ai figli per darlo alla Lega". Poi, ricordando che il leader ha dedicato "una vita al movimento" aggiunge che "quando sento qualcuno che lo accusa di aver preso i soldi dalla Lega per darli alla propria famiglia, sono certo che non l'ha mai fatto e se l'ha fatto qualcuno dei figli lui certamente non lo sapeva".