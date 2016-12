foto LaPresse

23:44

- E' stato "un errore portare Renzo in Regione, sarebbe stato meglio in piccoli Comuni". Così Umberto Bossi, in un incontro elettorale ad Arese, torna a parlare del figlio dopo le sue dimissioni dalla Regione Lombardia. E poi difende il partito travolto dalle indagini: "Il caos di questi giorni nella Lega non è venuto da solo. Cosa fanno i servizi segreti? C'è qualcosa che non è chiaro".