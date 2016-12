foto Ansa Correlati Vacanze pagate ai Caraibi

10:08 - "Non ho niente da rimproverare ai magistrati, chiedo soltanto di fare bene e presto il loro mestiere". Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, scrive al settimanale Tempi rivendicando i suoi rapporti con Piero Daccò e Antonio Simone, ma chiedendo di "essere giudicato per i suoi atti e non per il colore delle sue giacche".

Formigoni risponde così a Carla Vietes, militante di Cl, che dalle pagine del Corriere della Sera l'aveva duramente criticato. Dopo aver annunciato che il suo legale sta per depositare una serie di querele per diffamazione Formigoni ricorda alla Vites la sua presenza alle vacanze contestate: "C'eri talvolta anche tu, in quelle vacanze al mare, in quelle cene e lo sai e l'hai anche detto tra le righe dei tuoi sfoghi alla stampa. Nessun festino, nessuna occasione per tramare ai danni di chicchessia, nessuna riunione di affari".



Quanto alle ricevute dei viaggi effettuati da Formigoni, le cui spese sarebbero state anticipate da Daccò "non le ho tenute, le ho buttate", spiega il governatore chiedendo se ciò sia un reato. "Esiste una legge che fa obbligo di tenere gli scontrini dei viaggi se questi viaggi non sono per lavoro, non vengono scaricati sulla Regione e, giustamente, rientrano negli affari del privato cittadino?".



Rivolgendosi ancora alla Vietes, Formigoni sottolinea come lei stessa abbia confessato, pur nella sua "rabbia furibonda nei miei riguardi: niente stupidaggini lussuriose, niente combutte alle spalle del cittadino contribuente". Poi ricordando gli anni Settanta e l'amicizia con Simone, Formigoni spiega come, ad un certo punto, le loro strade si fossero divise "perché Antonio fu spazzato via ingiustamente e ingiustamente recluso da inchieste che poi lo dichiararono innocente".



"Io - vsottolinea - salivo ai vertici della Regione Lombardia e ci sono rimasto in questi quasi vent'anni, non perché sono stato attaccato alla poltrona o a un ruolo, ma perché così, liberamente e democraticamente, la volontà popolare espressa a larghissima maggioranza degli elettori lombardi ha voluto che fosse. Certi giornali scrivono che se uno fa il Governatore e i suoi amici si occupano anche di sanità, certo ci sarà del losco tra loro. Affarismo e familismo amorale, scrivono".



"Ebbene - sottolinea - la pensino come vogliono: se si trovasse quel che non c'è, e cioè che sono stato corrotto, con soldi o quant'altro; se si documentasse con una sentenza, non con le illazioni e le sole ipotesi d'accusa, che io ho fatto una sola cosa di ciò che mi addebitano aver fatto per distrarre uffici e denaro pubblico solo per fare un favore ad amici incapaci e incompetenti, ne pagherò tutte le conseguenze del caso".