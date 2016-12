foto LaPresse 19:18 - "Quello che è successo, questa campagna mediatica ci penalizzerà, ma confido che la presenza e la forza di molti candidati sappia e possa farci recuperare il consenso". A dirlo Roberto Maroni, parlando delle aspettative della Lega per le amministrative di maggio. "Certo - ha aggiunto l'ex ministro - rispetto a 15 giorni fa ci sarà una penalizzazione ma siamo ansiosi di recuperare il consenso che questa brutta vicenda temo ci abbia fatto perdere". - "Quello che è successo, questa campagna mediatica ci penalizzerà, ma confido che la presenza e la forza di molti candidati sappia e possa farci recuperare il consenso". A dirlo Roberto Maroni, parlando delle aspettative della Lega per le amministrative di maggio. "Certo - ha aggiunto l'ex ministro - rispetto a 15 giorni fa ci sarà una penalizzazione ma siamo ansiosi di recuperare il consenso che questa brutta vicenda temo ci abbia fatto perdere".

Al comizio elettorale a Varallo Sesia era presente anche Roberto Cota, governatore del Piemonte, la pensa diversamente, è più ottimista. "Le amministrative sono per la Lega una vera occasione di rilancio. Dobbiamo girare a testa alta - ha aggiunto - c'è stata la reazione, adesso si tratta di mettere in campo il nostro progetto politico. E la Lega - ha concluso - è l'unica forza politica che ha un progetto vero''.



Ma Maroni non risparmia nessuno e se la prende con il governo tecnico: "Nessuno ha fatto meglio di noi nella lotta alla mafia e al crimine e allora perchè togliere potere e risorse ai sindaci come ha fatto questo governo?" prosegue l'ex ministro. "Questo governo non ne ha fatta una giusta. Da novembre a oggi ha solo aumentato le tasse, la pressione fiscale. Mi aspettavo cose staordinarie dai professori, cose che noi persone normali non eravamo riusciti a fare".



In coda all'intervento Maroni ha risposto all'appello del Capo di Stato Giorgio Napolitano, che aveva chiesto un cambiamento ai politici "per una politica che si risollevi dall'impoverimento culturale". ''Condivido le parole di Napolitano, è quello che la Lega sta facendo'' ha commentato l'ex ministro.



Pm di Milano sequestrano 350mila euro a notaio

I magistrati milanesi che indagano sull'ex tesoriere Belsito hanno disposto il sequestro di 350mila euro presso un notaio di Rovigo. La somma farebbe parte dell'investimento fatto a Cipro. L'operazione finanziaria venne disposta dall'ex tesoriere, 1,2 milioni di euro, somma che però tornò subito indietro decurtata. Infatti nel deposito bancario riapparsero solo 850mila euro, circa 350mila euro in meno della cifra iniziale. Il saldo dell'operazione, secondo la ricostruzione dei magistrati, sarebbe stato depositato da Paolo Scala, indagato, presso un notaio veneto. A sequestrare la somma, operazione finalizzata alla restituzione dei soldi alla Lega, sono stati i militari della Guardia di Finanza.



Bossi: voglio un'intesa con Maroni

"Voglio fare un accordo con Maroni". E' l'annuncio di Umberto Bossi a margine di un incontro elettorale ad Arese. Ai giornalisti che gli chiedevano cosa intendesse fare in questa fase così delicata per il partito, il Senatur ha risposto lapidario: "Voglio unire la Lega".



"Errore candidare Renzo"

E' stato "un errore portare Renzo in Regione, sarebbe stato meglio in piccoli Comuni", ha poi dichiarato Bossi. "Il caos di questi giorni nella Lega non è venuto da solo. Cosa fanno i servizi segreti? Come è possibile sia diventato vicedirettore della Fincantieri uno Belsito legato alla mafia? C'è qualcosa che non è chiaro.



"Maroni dice che i servizi non c'entrano. Quanto meno non ci hanno avvisato. I servizi non dipendono dal ministero dell'Interno che era guidato da Maroni ma da Palazzo Chigi; noi eravamo lì tutti i giorni, non ci hanno avvisato", ha attaccato il Senatur. "Alla fine ci siamo trovati in questo gran bordello. Tre procure: Reggio Calabria, non hanno meglio da fare con tutta la mafia che c'è. O Napoli, con tutti i problemi che hanno lì. Ma sono contro la Lega che non gli ha fatto portare la monnezza al Nord".