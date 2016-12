foto LaPresse 20:27 - Il ministro Elsa Fornero ha proposto, in una lettera inviata ai sindacati, "un primo incontro per ricercare soluzioni quanto più condivise" sul problema degli esodati. La Fornero, che non ha indicato ancora una data, ha sottolineato il "comune interesse" a "collaborare per rassicurare i lavoratori interessati, evitando incresciose incomprensioni e fraintendimenti". - Il ministro Elsa Fornero ha proposto, in una lettera inviata ai sindacati, "un primo incontro per ricercare soluzioni quanto più condivise" sul problema degli esodati. La Fornero, che non ha indicato ancora una data, ha sottolineato il "comune interesse" a "collaborare per rassicurare i lavoratori interessati, evitando incresciose incomprensioni e fraintendimenti".

"Sono dell'avviso - ha spiegato il ministro nella lettera inviata ai segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl - che le incertezze e i dubbi siano stati determinati, in buona misura, dalla confusione tra platee ben distinte". Cioè tra "i salvaguardati, per i quali è prevista l'adozione del decreto ministeriale entro il 30 giugno 2012 e la platea, del tutto diversa, dei lavoratori, per i quali, in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, fosse previsto, al termine di un percorso di fruizione di strumenti di integrazione reddituale (cig, mobilità), l'accesso al trattamento pensionistico".



La fornero prosegue spiegando che "relativamente a questa platea ho già avuto occasione di affermare che il governo sta valutando l'adozione di specifici interventi, ai fini dei quali è indispensabile definire le caratteristiche e le reali dimensioni, in relazione anche all'estensione dell'arco temporale che separa ciascuno dei lavoratori dal raggiungimento dei requisiti pensionistici, da un lato, previgenti e, dall'altro, introdotti dalla riforma".



"E' evidente - conclude il ministro - che in funzione di ciò vanno modulate le misure volte a garantire tutela reddituale per i casi di maggiore problematicità".