foto Tgcom24 18:08 - "Una ineludibile sfida abbiamo davanti: vedere la politica in Italia risollevarsi dall'impoverimento culturale che ne ha segnato la decadenza". Lo ha affermato il presidente Giorgio Napolitano. E' necessario coinvolgere "i giovani oggi troppo lontani dall'attenzione e dalla propensione per la essa", ha ribadito, ricordando Luciano Cafagna "uomo di intensa passione politica, quale fu pur senza tradurre tale sua vocazione in professione".

Il Capo dello Stato ha quindi ricordato che la lezione di Cafagna "è al tempo stesso quella forza di un'autentica intelligenza politica anche nel sollecitare e guidare la ricerca storica. Ed è viceversa quella del valore insostituibile della cultura storica, o almeno del senso della storia, come componente della cultura politica, ovvero della cultura di chi fa politica".



Napolitano ha anche sottolineato che la figura di Cafagna univa lo storico al politico: fu "storico e uomo di intensa passione politica, pur senza tradurre tale sua vocazione in professione, come può accadere e tanto vorremmo che accadesse ancora, coinvolgendo giovani oggi troppo lontani dall'attenzione e dalla propensione per la politica".