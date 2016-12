foto LaPresse Correlati Casini e il "Partito della Nazione" 16:00 - Il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, avviando i lavori della costituente di centro, chiede l'azzeramento dei vertici del partito per "creare una struttura snella". "Si chiede un atto di generosità per il bene del Paese", ha aggiunto. "Nulla sarà più come prima", ha ribadito Savino Pezzotta. L'Udc vuole dunque dare vita ad un nuovo organismo più snello per arrivare a un nuovo raggruppamento con le vecchie forze del Terzo Polo e della società civile. - Il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, avviando i lavori della costituente di centro, chiede l'azzeramento dei vertici del partito per "creare una struttura snella". "Si chiede un atto di generosità per il bene del Paese", ha aggiunto. "Nulla sarà più come prima", ha ribadito Savino Pezzotta. L'Udc vuole dunque dare vita ad un nuovo organismo più snello per arrivare a un nuovo raggruppamento con le vecchie forze del Terzo Polo e della società civile.

"Ora si riparte per un nuovo contenitore che metta insieme le forze moderate - spiega Cesa - tutte le persone di buon senso, e quanti nel mondo dell'associazionismo vogliono affrontare con noi questioni concrete". Un appello rivolto alle "forze che sono presenti sul Paese". "Siamo molto fiduciosi - conclude - che questo avvenga".



Casini: "Nessun vuol sabotare Monti"

Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, parlando alla Costituente di centro, chiarisce la posizione del partito rispetto al governo Monti. "L'operazione-salvataggio - ha spiegato - è ancora in corso e nessuno può permettersi di sabotarla. La nostra iniziativa e la sua riuscita si misura oggi sulla capacità di rafforzare questo tentativo senza esitazioni. Politici e tecnici sono nella stessa ba barca e devono remare insieme", ha concluso.



"Scioglieremo il partito dopo le elezioni"

"Oggi - continua Cesa - abbiamo fatto il primo gesto. Subito dopo le amministrative, convocherò la direzione nazionale" che dovrà sciogliere il partito per costruire quello nuovo. E il nome "lo decideremo insieme". "Per me il congresso va fatto il prima possibile, anche a giugno o luglio, altrimenti subito dopo l'estate quando normalmente riuniamo la nostra festa che tradizionalmente si svolge a Chianciano a settembre".



Buttiglione: "Rifondare classe dirigente"

"Bisogna aprire le porte della politica perché quella vecchia è fallita. C'è bisogno di una nuova classe dirigente e noi iniziamo con l'azzeramento dei vertici dell'Udc. Un cammino che non vogliamo fare da soli ma con i nostri amici di Fli, Api e vediamo fermento anche nel Pdl". Lo ha detto il presidente dell'Udc, Rocco Buttiglione, a Tgcom24.



