23:47

- Umberto Bossi interviene sull'inchiesta aperta dalla magistratura milanese sull'utilizzo dei fondi della Lega Nord. "Non c'era un reato. Un partito puo' benissimo buttare i soldi dalla finestra, non è comunque un reato" dichiara ad Alessandria dove si trova per un comizio. "Si fa fatica a configurare un reato in tutte le cose dette", aggiunge.