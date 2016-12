foto Da video Correlati Bossi: "Non c'è reato, soldi si possono buttare"

Commenta le parole di Bossi 00:26 - Umberto Bossi ha dichiarato di non essere stato al corrente dell'esitenza di un dossier su Roberto Maroni che, secondo le indagini dei pm milanesi, sarebbe stato confezionato dall'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito. "Non sapevo del dossier su Maroni" ha affermato il Senatur ad Alessandria. A chi gli ha chiesto se ci sono altri dossier il presidente della Lega ha risposto: "Non credo, spero di no". - Umberto Bossi ha dichiarato di non essere stato al corrente dell'esitenza di un dossier su Roberto Maroni che, secondo le indagini dei pm milanesi, sarebbe stato confezionato dall'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito. "Non sapevo del dossier su Maroni" ha affermato il Senatur ad Alessandria. A chi gli ha chiesto se ci sono altri dossier il presidente della Lega ha risposto: "Non credo, spero di no".

Sull'esistenza di altri dossier, Bossi ha aggiunto: "Spero che il cinematografo volga al termine. Questo è un brutto film, ma è un film".



Bossi è anche intervenuto sull'inchiesta sull'utilizzo dei fondi della Lega Nord. "Non c'era un reato. Un partito puo' benissimo buttare i soldi dalla finestra, non è comunque un reato". "Si fa fatica a configurare un reato in tutte le cose dette", ha aggiunto.



Quanto a Maroni: "Se lo chiedeva a me faceva prima - ha detto ancora il Senatur - perchè io sapevo che Maroni ha la barca, sapevo anche dove l'aveva, l'aveva sistemata in Sicilia" ha detto a chi gli domandava del suo compagno di partito.



A chi gli chiedeva se si ricandiderà alla guida della Lega Nord, Umberto Bossi, che con l'inchiesta sull'uso improprio dei fondi del partito si è dimesso da segretario per diventare presidente, ha risposto "non lo so".



Poi, davanti ai leghisti, al comizio, Bossi ha parlato del partito: "Il momento non è dei migliori, a momenti c'è da vergognarsi, poi la storia ci dirà chi c'era. La partita è difficile da giocare, non è finita". "E' una partita difficile - ha aggiunto - ma di certo il Nord non verrà sconfitto dal potere romano con la mafia calabrese. Volevano fare in modo che la Lega perdesse le amministrative e l'appoggio dei cittadini, questo non avverrà, nè dal potere romano nè dall'aiuto della mafia calabrese".



"Cercano di annichilirci, il momento è difficile, dobbiamo essere forti, non dobbiamo inginocchiarci. La nostra gente, se vuole, vince la partita".



Ad una domanda su Rosy Mauro, il leader carismatico della Lega ha dichiarato di averla vista. "Ha detto che ha comprato i diamanti coi suoi soldi" ha risposto. All'altra domanda: "E lei le crede?", lui ha risposto: "Io non credo fino a quando non vedo".



"Sui miei figli, ho detto alle segretarie 'perché non mi avete mai detto niente? E loro mi hanno risposto: 'Per non crearti dolore'. E brave bestie". Ha anche detto Umberto Bossi.



Il leader leghista ha concluso il comizio facendo un riferimento all'ex tesoriere, Francesco Belsito, senza nominarlo. "Io pensavo che fosse un buon amministratore come il suo predecessore Balocchi. Invece avete visto...". Per Bossi la vicenda di Belsito "sembra la storia di uno che messo alle strette cerca di buttare fango su tutti e su tutto. Non penso che Maroni sapesse. Penso che sia avvenuta una cosa dietro di noi senza che ce ne accorgessimo".